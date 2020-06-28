Новые случаи Covid-19 в Латвии связаны с поездками в Швецию и Россию

Всего с начала пандемии сделано 147 916 тестов, выявлено 1116 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 932 человека, умерли - 30.

За последние сутки не был госпитализирован ни один новый пациент с Covid-19.

В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 178 пациентов, переболевших Covid-19.

Выявленные в последние дни случаи заражения Covid-19 связаны с поездками в Швецию и Россию

Констатированные за последние два дня случаи заражения Covid-19 связаны с поездками в Швецию и Россию, сообщила представитель SPKC Илзе Арая.

За последние двое суток в Латвии констатировано четыре новых случая заражения Covid-19.

По словам Араи, один случай связан с путешествием в Швецию, а три других - с заражением от лица, побывавшего в России.

Представитель SPKC ранее сообщала, что за последние две недели все больше новых случаев заражения Covid-19 связаны именно с путешествиями, преимущественно люди привозят Covid-19 из трех стран: России, Украины и Швеции.