Новые случаи Covid-19 в Латвии связаны с поездками в Швецию и Россию

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19. За сутки проведено 1042 теста. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
Всего с начала пандемии сделано 147 916 тестов, выявлено 1116 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 932 человека, умерли - 30.
За последние сутки не был госпитализирован ни один новый пациент с Covid-19.
В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц 178 пациентов, переболевших Covid-19.
Выявленные в последние дни случаи заражения Covid-19 связаны с поездками в Швецию и Россию
Констатированные за последние два дня случаи заражения Covid-19 связаны с поездками в Швецию и Россию, сообщила представитель SPKC Илзе Арая.
За последние двое суток в Латвии констатировано четыре новых случая заражения Covid-19.
По словам Араи, один случай связан с путешествием в Швецию, а три других - с заражением от лица, побывавшего в России.
Представитель SPKC ранее сообщала, что за последние две недели все больше новых случаев заражения Covid-19 связаны именно с путешествиями, преимущественно люди привозят Covid-19 из трех стран: России, Украины и Швеции.
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