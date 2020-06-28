Секс в автомобиле ООН: организация шокирована произошедшим

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В пятницу, 26 июня, в микроблоге Twitter было опубликовано 18-секундное видео, в котором запечатлено, как на заднем сидении автомобиля с маркировкой ООН мужчина и женщина в красном платье занимаются сексом. Видео получило широкое распространение в социальных сетях и вскоре организация дала комментарий по сложившейся ситуации.
Осторожно, на видео - сцены секса!
#NewsAlert: Shocking video shows a United Nations vehicle that paid a hooker of a road to get sex in the back of the car, with a official @UN delegation member in the back! pic.twitter.com/0PoWZd20oG— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) June 24, 2020
Русская служба BBC пишет, что, по всей видимости, инцидент был снят на главной набережной Тель-Авива, Израиль. Предположительно, в кадре - сотрудники миротворческой организации в Израиле.
Отметим, что автомобиль был в движении - им управлял водитель, на переднем сидении был пассажир, а сексуальные утехи развернулись на заднем сидении.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации считают подобное поведение "отвратительным".
Это "идет вразрез со всем, за что мы выступаем и за что мы боремся с точки зрения борьбы с неподобающим поведением сотрудников ООН", заявил Дюжаррик на запрос BBC.
Начато расследование, был ли это секс за деньги, пишет издание.
"Это проблема связана с обвинениями в сексуальной эксплуатации и насилия со стороны сотрудников ООН", - заявила соруководитель отдела по правам женщин Human Rights Watch Хизер Барр.
Известно, что в отношении сотрудников ООН в 2019 году было зафиксировано 175 заявлений о сексуальной эксплуатации и насилии, большая часть все еще в стадии расследования, 16 утверждений были подтверждены, 15 признаны необоснованными.
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