Секс в автомобиле ООН: организация шокирована произошедшим

Осторожно, на видео - сцены секса!

#NewsAlert: Shocking video shows a United Nations vehicle that paid a hooker of a road to get sex in the back of the car, with a official @UN delegation member in the back! pic.twitter.com/0PoWZd20oG — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) June 24, 2020

Русская служба BBC пишет, что, по всей видимости, инцидент был снят на главной набережной Тель-Авива, Израиль. Предположительно, в кадре - сотрудники миротворческой организации в Израиле.

Отметим, что автомобиль был в движении - им управлял водитель, на переднем сидении был пассажир, а сексуальные утехи развернулись на заднем сидении.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации считают подобное поведение "отвратительным".

Это "идет вразрез со всем, за что мы выступаем и за что мы боремся с точки зрения борьбы с неподобающим поведением сотрудников ООН", заявил Дюжаррик на запрос BBC.

Начато расследование, был ли это секс за деньги, пишет издание.

"Это проблема связана с обвинениями в сексуальной эксплуатации и насилия со стороны сотрудников ООН", - заявила соруководитель отдела по правам женщин Human Rights Watch Хизер Барр.

Известно, что в отношении сотрудников ООН в 2019 году было зафиксировано 175 заявлений о сексуальной эксплуатации и насилии, большая часть все еще в стадии расследования, 16 утверждений были подтверждены, 15 признаны необоснованными.