Вс, 28.06.2020
Нас спрашивают, почему мы рассматриваем версии, которые люди называют теориями заговора. Это не значит, что мы верим в них. Защита должна рассмотреть все альтернативные сценарии. Адвокат Сабина тен Дошат о крушении самолета Boeing 777

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.

Секс в автомобиле ООН: организация шокирована произошедшим

Автомобиль ООН. Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

В пятницу, 26 июня, в микроблоге Twitter было опубликовано 18-секундное видео, в котором запечатлено, как на заднем сидении автомобиля с маркировкой ООН мужчина и женщина в красном платье занимаются сексом. Видео получило широкое распространение в социальных сетях и вскоре организация дала комментарий по сложившейся ситуации.

Осторожно, на видео - сцены секса! 

Русская служба BBC пишет, что, по всей видимости, инцидент был снят на главной набережной Тель-Авива, Израиль. Предположительно, в кадре - сотрудники миротворческой организации в Израиле.

Отметим, что автомобиль был в движении -  им управлял водитель, на переднем сидении был пассажир, а сексуальные утехи развернулись на заднем сидении. 

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации считают подобное поведение "отвратительным".

Это "идет вразрез со всем, за что мы выступаем и за что мы боремся с точки зрения борьбы с неподобающим поведением сотрудников ООН", заявил Дюжаррик на запрос BBC.

Начато расследование, был ли это секс за деньги, пишет издание.  

"Это проблема связана с обвинениями в сексуальной эксплуатации и насилия со стороны сотрудников ООН", - заявила соруководитель отдела по правам женщин Human Rights Watch Хизер Барр.

Известно, что в отношении сотрудников ООН в 2019 году было зафиксировано 175 заявлений о сексуальной эксплуатации и насилии, большая часть все еще в стадии расследования, 16 утверждений были подтверждены, 15 признаны необоснованными.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ