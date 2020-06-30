Министр: нельзя с уверенностью сказать, что медикам в этом году как и обещали повысят зарплаты

Неизвестность в отношении того, как и с какой скоростью экономика Латвии будет восстанавливаться после вызванного Covid-19 кризиса, не позволяет с уверенностью сказать, что уже в этом году зарплаты медиков можно будет увеличить на 10%, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле на пресс-конференции во вторник.