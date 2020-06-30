Вт, 30.06.2020
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Министр: нельзя с уверенностью сказать, что медикам в этом году как и обещали повысят зарплаты

Илзе Винькеле

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Неизвестность в отношении того, как и с какой скоростью экономика Латвии будет восстанавливаться после вызванного Covid-19 кризиса, не позволяет с уверенностью сказать, что уже в этом году зарплаты медиков можно будет увеличить на 10%, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле на пресс-конференции во вторник.

Профессиональные организации медиков в начале июня призвали правительство уже в этом году принять решение об увеличении зарплат медперсонала на 10%, а в следующем году - на 20%.

Такую позицию высказали Латвийское общество врачей, Латвийская ассоциация медсестер и Латвийская ассоциация молодых врачей.

"На мой взгляд, это было бы справедливо - выполнить до конца обещание, которое Сейм дал медикам", - ответила министр на вопрос об увеличении зарплат медиков в этом году.

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