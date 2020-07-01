Газета: CSDD платит за каждый номерной знак в 3-5 раз больше, чем в Литве и Эстонии

Высокие затраты, которые дирекция объясняет высоким уровнем технологической безопасности, привлекли внимание Совета по конкуренции (СК), который изучил организованный CSDD в 2016 году конкурс на услуги по изготовлению номеров для автотранспорта.

По мнению СК, такая ситуация сложилась, потому что объявленный в то время конкурс был благоприятен для одной конкретной компании.

В нем участвовал лишь один претендент - немецкое предприятие J.H. Tonnjes E.A.S.T. GmbH&Co, которое и получило эксклюзивное право на поставку номерных знаков на общую сумму 10,8 млн евро сроком на пять лет.

Представитель CSDD Иева Берзиня поясняет, что закон не запрещает заключать договор в ситуациях, когда заявку на конкурс подал лишь один претендент, кроме того, конкурс был объявлен в масштабе всей Европы. Она отклонила подозрения в том, что положение о конкурсе было составлено специально для одного претендента.

"Результаты конкурса в соответствии с законом утвердило Бюро по надзору за закупками. Не было никаких претензий и от других участников рынка", - сказала она.

В свою очередь бюро сообщает, что не оценивало этот конкурс CSDD, так как не были оспорены ни его положение, ни результаты.