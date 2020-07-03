"Выкурил один косячок". В Вецмилгрависе поймали водителя под наркотиками

После первого же требования стражей порядка остановить машину водитель повиновался. Он опустил стекло со стороны водителя, и во время разговора из салона чувствовался характерный для марихуаны запах. Кроме того, в салоне был замечен табачный гриндер и полуразобранные пачки сигарет. Молодого человека попросили выйти из машины, чтобы назвать персональные данные и выяснить, имеет ли он право участвовать в дорожном движении.