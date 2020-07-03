"Выкурил один косячок". В Вецмилгрависе поймали водителя под наркотиками

2 июля в 2:30 сотрудники муниципальной полиции Риги, патрулируя в Вецмилгрависе, обратили внимание на автомобиль BMW. Водитель принимал участие в дорожном движении неуверенно, поэтому стражи порядка решили уделить ему особое внимание. Подъехав ближе, они заметили, что одна из фар автомобиля выпала.
После первого же требования стражей порядка остановить машину водитель повиновался. Он опустил стекло со стороны водителя, и во время разговора из салона чувствовался характерный для марихуаны запах. Кроме того, в салоне был замечен табачный гриндер и полуразобранные пачки сигарет. Молодого человека попросили выйти из машины, чтобы назвать персональные данные и выяснить, имеет ли он право участвовать в дорожном движении.
Водителя спросили и об употреблении марихуаны. Он признался, что примерно полтора часа назад выкурил с другом один "косячок". Часть оставшейся марихуаны лежала в машине, он добровольно указал на нее полицейским.
Видео: Полиция поймала водителя под наркотиками
Работу на месте происшествия продолжила Госполиция.
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