В США новый антирекорд: почти 57,5 случаев заражения Covid-19 за сутки

До этого наибольший суточный показатель был зафиксирован 2 июля — 55220. За последние девять дней такие пиковые показатели регистрировались семь раз.

Общее число инфицированных в стране выросло до 2 793 034, умерших от коронавируса — до 129 405 (суточный прирост 728 случаев).