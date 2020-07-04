В США новый антирекорд: почти 57,5 случаев заражения Covid-19 за сутки

В США вновь выявлено рекордное за сутки число заразившихся Covid-19 – почти 57,5 тысяч, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на газету The Washington Post.
До этого наибольший суточный показатель был зафиксирован 2 июля — 55220. За последние девять дней такие пиковые показатели регистрировались семь раз.
Общее число инфицированных в стране выросло до 2 793 034, умерших от коронавируса — до 129 405 (суточный прирост 728 случаев).
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