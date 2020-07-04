В Великобритании впервые за три месяца откроются пабы, парикмахерские и гостиницы

В субботу, 4 июня, в Великобритании начинается самый масштабный этап ослабления карантина, введенного в стране в марте из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня в стране впервые за более чем три месяца откроются пабы, кафе и рестораны, возобновят работу парикмахерские, библиотеки, храмы, кинотеатры, гостиницы начнут принимать постояльцев, и можно будет сходить в гости, сообщает ТАСС.
Однако местным заведениям придется адаптироваться к новой реальности и ее правилам. Так, например, посетители в некоторых барах и пабах должны будут регистрироваться на входе, сообщая свою контактную информацию на тот случай, если потом выяснится, что кто-то заразился коронавирусом. Заказывать и оплачивать напитки рекомендуется через специальное приложение, заказ официанты будут доставлять за столик.
Толпиться же у стойки, как это широко распространено в Великобритании, отныне нельзя.
По официальным данным, в Великобритании с начала пандемии заразились почти 285 тысяч человек, умерли более 44 тысяч пациентов.
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