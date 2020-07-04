В Великобритании впервые за три месяца откроются пабы, парикмахерские и гостиницы

Однако местным заведениям придется адаптироваться к новой реальности и ее правилам. Так, например, посетители в некоторых барах и пабах должны будут регистрироваться на входе, сообщая свою контактную информацию на тот случай, если потом выяснится, что кто-то заразился коронавирусом. Заказывать и оплачивать напитки рекомендуется через специальное приложение, заказ официанты будут доставлять за столик.