Сб, 4.07.2020
Все участники процесса работали каждый день, включая субботу и воскресенье, по 10-12 часов. Мы также наняли медсестер, курьеров и персонал колл-центра. Весь отдел маркетинга и логистики был вовлечен в работу с логистикой Covid. Стелла Лапиня, председатель правления компании Centrālā laboratorija
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В Великобритании впервые за три месяца откроются пабы, парикмахерские и гостиницы

Иллюстративное фото

ФОТО: DAVID W CERNY / REUTERS

В субботу, 4 июня, в Великобритании начинается самый масштабный этап ослабления карантина, введенного в стране в марте из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня в стране впервые за более чем три месяца откроются пабы, кафе и рестораны, возобновят работу парикмахерские, библиотеки, храмы, кинотеатры, гостиницы начнут принимать постояльцев, и можно будет сходить в гости, сообщает ТАСС.

Однако местным заведениям придется адаптироваться к новой реальности и ее правилам. Так, например, посетители в некоторых барах и пабах должны будут регистрироваться на входе, сообщая свою контактную информацию на тот случай, если потом выяснится, что кто-то заразился коронавирусом. Заказывать и оплачивать напитки рекомендуется через специальное приложение, заказ официанты будут доставлять за столик.

Толпиться же у стойки, как это широко распространено в Великобритании, отныне нельзя.

По официальным данным, в Великобритании с начала пандемии заразились почти 285 тысяч человек, умерли более 44 тысяч пациентов.

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