Сб, 4.07.2020
Чтобы разорвать договор с LMT по антенне, я должна предложить очень серьезный аргумент. Страх родителей - это не аргумент, а другого аргумента нет. Наталья Роголева, директор Рижской 34-й школы

Какой поддержкой Лукашенко пытается заручиться у Путина накануне выборов?

Александр Лукашенко и Владимир Путин

ФОТО: AP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске: 

  • В России подкорректировали Конституцию.
  • Какой поддержкой Лукашенко пытается заручиться у Путина накануне выборов?
  • На что рассчитывать переболевшим Covid?
  • Динамика заражений в США - 55 тысяч человек ежедневно.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 04.07.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

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