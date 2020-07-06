За сутки выявлено три новых случая Covid-19

В воскресенье было проведено 692 теста на Covid-19, а в целом с начала пандемии - 158 518.

Согласно опубликованным 6 июля данным, в целом количество выздоровевших после Covid-19 достигло 1000 человек из 1127.

Умерли 30 инфицированных коронавирусом, что составляет 2,7% заболевших.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не было госпитализировано новых пациентов с Covid-19. На данный момент в больницах находятся пять пациентов с новым коронавирусом, у четырех заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.