Вт, 7.07.2020
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За сутки выявлено 7 новых случаев Covid-19. Это самый высокий прирост с начала июня

Маска для лица. Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено семь новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Это самый высокий прирост числа зарегистрированных за сутки новых случаев Covid-19 с начала июня. Согласно данным SPKC, 2 июня было выявлено восемь новых случаев коронавируса, а затем за сутки регистрировалось не более шести случаев.

В минувшие сутки сделано 1763 теста на Covid-19, в целом с начала пандемии - 160 281.

Заболевание выявлено у 1134 человек, 30 человек умерли, что составляет 2,66% заболевших.

Выздоровели к сегодняшнему дню 1008 человек.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся пять пациентов, у четырех заболевание средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.

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