За сутки выявлено 7 новых случаев Covid-19. Это самый высокий прирост с начала июня

Это самый высокий прирост числа зарегистрированных за сутки новых случаев Covid-19 с начала июня. Согласно данным SPKC, 2 июня было выявлено восемь новых случаев коронавируса, а затем за сутки регистрировалось не более шести случаев.

В минувшие сутки сделано 1763 теста на Covid-19, в целом с начала пандемии - 160 281.

Заболевание выявлено у 1134 человек, 30 человек умерли, что составляет 2,66% заболевших.

Выздоровели к сегодняшнему дню 1008 человек.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся пять пациентов, у четырех заболевание средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.