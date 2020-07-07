Более 90% проживающих в Латвии россиян поддержали поправки к Конституции РФ

В референдуме приняли участие 10 945 проживающих и находящихся в Латвии граждан России, из них 10 147 или 92,7% поддержали поправки, 723 человека или 6,6% проголосовали против, а 75 бюллетеней были признаны недействительными.

3 июля Путин подписал указ о вступлении в силу поправок к Конституции, утвержденных на референдуме.

Согласно официальным результатам, 78% граждан России, участвовавших в голосовании, поддержали вышеупомянутые поправки. Несмотря на то, что независимые наблюдатели не следили за голосованием, оппозиционные активисты и рядовые граждане России сообщили о многочисленных нарушениях в ходе референдума.