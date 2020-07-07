Вт, 7.07.2020
Мне всегда не нравилось, что трубочки просто стоят в открытом виде, и вот оно новшество – везде трубочки в бумажных упаковках и никто их не трогает своими руками ставя тебе в коктейль. Жительница Эстонии о путешествии в Грецию
8

Более 90% проживающих в Латвии россиян поддержали поправки к Конституции РФ

Посольство России в Риге

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Большинство проживающих в Латвии граждан России на прошедшем референдуме поддержали поправки к Конституции РФ, позволяющие президенту России Владимиру Путину остаться у власти еще на два срока, свидетельствуют данные, обобщенные посольством России в Латвии.

В референдуме приняли участие 10 945 проживающих и находящихся в Латвии граждан России, из них 10 147 или 92,7% поддержали поправки, 723 человека или 6,6% проголосовали против, а 75 бюллетеней были признаны недействительными.

3 июля Путин подписал указ о вступлении в силу поправок к Конституции, утвержденных на референдуме.

Согласно официальным результатам, 78% граждан России, участвовавших в голосовании, поддержали вышеупомянутые поправки. Несмотря на то, что независимые наблюдатели не следили за голосованием, оппозиционные активисты и рядовые граждане России сообщили о многочисленных нарушениях в ходе референдума.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ