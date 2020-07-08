Сейм рассмотрит инициативу о запрете для депутатов снова участвовать в выборах в случае увольнения

На заседание комиссии, которое пройдет в формате видеоконференции, приглашена и представитель общественной инициативы Гунита Упите-Рейника.

Авторы инициативы подчеркивают, что необходимо изменить ситуацию, когда уволенные депутаты могут без ограничений участвовать в следующих выборах.

Сейчас в случае роспуска Сейма депутатам выплачиваются компенсации, а потом организуются повторные выборы, в которых им не запрещено участвовать.

"В 2011 году был распущен Сейм 10-го созыва, но в Сейм 11-го созыва было избрано 67 уволенных депутатов, а в Сейм 12-го созыва - 50 депутатов, уволенных в 2011 году", - отмечает Упите-Рейника.

Во избежание такой ситуации она предлагает ввести ограничения - установить, что утративший доверие избирателей депутат не может принимать участия в последующих двух выборах в самоуправления и Сейм.