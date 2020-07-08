Жителей призывают помочь провести мониторинг загрязняющих Балтийское море отходов

Кампания пройдет с 15 июля по 14 августа. Принять участие в ней, как и прежде, приглашаются люди, которые готовы посвятить свое свободное время решению проблем загрязнения побережья.

Целью кампании является объединение усилий всего общества по защите побережья и Балтийского моря - жителей, самоуправлений, предпринимателей. Каждый год после кампании, а также во время нее публикуются данные о ситуации с загрязнением побережья Латвии.

Организаторы кампании обеспечивают анализ данных, разработку предложений по дальнейшему уменьшению загрязнения моря.

Желающие принять участие в кампании могут подать заявку, заполнив регистрационную форму. Участники могут выбрать отрезок экспедиции, соответствующий их интересам, пожеланиям и возможностям. С графиком можно ознакомиться на сайте www.manajura.lv.

За кампанией можно будет следить на странице Mana jura в Facebook, а также на сайте Фонда экологического образования и странице фонда в Twitter.