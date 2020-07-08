Ср, 8.07.2020
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В соцсетях распространяется фейковая новость о пожаре в больнице Страдиня

Центр неотложной помощи клинической больницы им. Страдиня

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В социальных сетях распространяется новость о пожаре в Рижской клинической университетской больнице имени Паула Страдиня. Сотрудники предупреждают: новость фейковая.

Представитель больницы Янита Вейнберга сообщила, что Отдел коммуникаций получил сообщение о том, что в социальных сетях жителей предупреждают о пожаре в Отделе кардиологии и предлагают открыть ссылку, чтобы опознать потерпевших. 

"Предупреждаем, что это ложная новость и призываем пользователей социальных сетей ответственно относиться к репостам и не открывать прикрепленную ссылку", - подчеркнула Вейнберга.

Больница работает в обычном режиме, чрезвычайных ситуаций не происходило, угрозы безопасности нет.

Вейнберга так же сообщила агенству LETA - больница уже обратилась в Государственную полицию и Институцию по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий (CERT.LV).

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