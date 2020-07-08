В соцсетях распространяется фейковая новость о пожаре в больнице Страдиня

Представитель больницы Янита Вейнберга сообщила, что Отдел коммуникаций получил сообщение о том, что в социальных сетях жителей предупреждают о пожаре в Отделе кардиологии и предлагают открыть ссылку, чтобы опознать потерпевших.

"Предупреждаем, что это ложная новость и призываем пользователей социальных сетей ответственно относиться к репостам и не открывать прикрепленную ссылку", - подчеркнула Вейнберга.

Больница работает в обычном режиме, чрезвычайных ситуаций не происходило, угрозы безопасности нет.

Вейнберга так же сообщила агенству LETA - больница уже обратилась в Государственную полицию и Институцию по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий (CERT.LV).