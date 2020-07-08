В Латвии начинает работу перевозчик FlixBus; названы пять маршрутов

Зарегистрированная в Германии международная компания автобусных пассажирских перевозок, которая использует бренд FlixBus, со следующей недели начнет перевозки между странами Балтии, Польшей и Германией.
По словам исполнительного директора FlixBus в Польше, странах Балтии и Украине Михаила Лемана, выход на рынок балтийских стран планировался в первом полугодии, но планы скорректировали пандемия коронавируса и стремление создать сеть перевозок.
"Сначала мы планировали начать перевозки в первом полугодии, но начинаем на неделю позже. Преимущественно это обусловлено пандемией, однако мы также хотели создать первую сеть, которая у нас есть в Польше и Германии, чтобы она была приспособлена для пассажиров из стран Балтии",
- сказал на пресс-конференции Леман.
"Открыв линии в Риге, Таллине, Каунасе и Вильнюсе, мы соединяем эти города с нашей сетью, городами в направлении Варшавы и Берлина, чтобы можно было путешествовать по всей Европе - с одной остановкой доехать в Испанию, на юг Италии, Великобританию, Хорватию или куда угодно", - добавил он.
FlixBus запускает пять маршрутов: Рига- Варшава, Каунас-Варшава, Рига-Каунас-Варшава-Ломжа-Варшава, Таллин-Рига-Варшава и Вильнюс-Варшава-Берлин.
Бренд FlixBus принадлежит немецкой компании FlixMobility GmbH.
FlixBus работает в 29 городах Европы, обслуживая около 2,5 тыс. автобусных линий.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!