В Латвии начинает работу перевозчик FlixBus; названы пять маршрутов

"Сначала мы планировали начать перевозки в первом полугодии, но начинаем на неделю позже. Преимущественно это обусловлено пандемией, однако мы также хотели создать первую сеть, которая у нас есть в Польше и Германии, чтобы она была приспособлена для пассажиров из стран Балтии",