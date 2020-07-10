Коронавирус у соседей: в Литве подтверждено 4 новых случая, в Эстонии - 2

На данный момент коронавирусом в активной фазе болеют 202 человека, 1569 человек выздоровели. В изоляции находится 123 человека.

От нового коронавируса скончались 79 человек, а еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 43 привозных случая Covid-19.

За минувшие сутки в Литве было сделано 3846 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов с начала пандемии составляет 455 833.

В свою очередь, в течение суток в Эстонии добавились два позитивных результата тестов на коронавирус, сообщил в пятницу утром департамент здоровья.

За сутки в Эстонии проанализированы 445 первичных тестов на Covid-19.

Под наблюдением департамента здоровья находятся два семейных очага заражения. В обоих случаях вирус ввезен из России.

По состоянию на утро пятницы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 5 пациентам, на искусственной вентиляции легких находился один пациент. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

По состоянию на пятницу выздоровели 1894 человека.