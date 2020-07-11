На уменьшение последствий кризиса Covid-19 государство выделило уже 842,63 млн евро

Главным источником финансирования мер по преодолению кризиса является бюджетная программа "Средства на непредвиденные расходы", объем которой на этот год составляет 625 млн евро.

До начала июля правительство из средств на непредвиденные расходы выделило 385,6 млн евро, в том числе 101,8 млн евро Службе государственных доходов на выплату пособий за простой.

45,5 млн евро из этой программы зарезервированы для поддержки сельского хозяйства, для Министерства здравоохранения предусмотрены 13,9 млн евро для приобретения медицинского оборудования, средств защиты, медикаментов и др., 8 млн евро - для доплат медицинским работникам, 1,3 млн евро - для обеспечения непрерывности услуг здравоохранения.

Минблагу на различные пособия для затронутых кризисом жителей выделено 49,3 млн евро, Министерству обороны - 45,7 млн евро для закупки индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих средств, Министерству сообщения - 75 млн евро для реализации автодорожных проектов, Министерству образования и науки - 5,6 млн евро для организации удаленного учебного процесса и исследовательских программ. Поддержка для СМИ составила 2,3 млн евро.

Министерству внутренних дел на различные меры выделено 3,1 млн евро, Минюсту - 800 тыс. евро, Министерству культуры - 10,6 млн евро, Министерству экономики - 800 тыс. евро, Министерству охраны среды и регионального развития - 7000 евро.

Из других источников финансирования 457 млн евро выделены контролируемым государством предприятиям, в том числе финансовому учреждению развития Altum выделено 100 млн евро для программ кризисных гарантий и кризисных кредитов, а 15 млн евро получили три крупнейших больницы - Рижская Восточная больница, больница Страдиня и Детская больница.

Для увеличения капитала авиакомпании airBaltic выделено 286,3 млн евро, для Latvijas gaisa satiksme - 6 млн евро, для Международного аэропорта "Рига" - 49,9 млн евро.

Министр финансов Янис Рейрс ранее заявил, что в целом государственная поддержка для уменьшения последствий кризиса из-за Covid-19 составит 4 млрд евро.