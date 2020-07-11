Минэкономики: сектор общественного питания начинает восстанавливаться

Как подчеркнули в министерстве, в тесном сотрудничестве с Минздравом, Центром профилактики и контроля заболеваний, Латвийской ассоциацией гостиниц и ресторанов, Латвийским обществом ресторанов ведется работа над тем, чтобы эпидемиологические требования были сбалансированы с экономической стороной деятельности общепита. Это же относится и к организации мероприятий, добавили в министерстве.

Доставка еды - один из способов, который помог сектору общественного питания выживать в это время, но она составляет лишь около 20% общего оборота, а этого недостаточно. Заведения общепита в Риге больше всего пострадали из-за кризиса, особенно в Вецриге, так как из-за маленьких помещений не могли обеспечить соблюдение дистанции, отметили в Минэкономики.