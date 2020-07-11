Знаменитая драка: как 19-летний Овечкин жёстко отомстил сопернику за удар в спину

Как пишет Sport24, сильнее всех отличился казанский "Ак Барс": клуб пополнил свои ряды такими игроками, как Венсан Лекавалье, Алексей Морозов, Брэд Ричардс, Николай Хабибулин, Дарюс Каспарайтис, Илья Ковальчук, Алексей Ковалёв, Алексей Салей и другие. Более 50 миллионов долларов на зарплаты игроков вылились в несуразное для такого состава четвёртое место в регулярном сезоне и вылет в первом же круге плей-офф после серии с "Локомотивом".

Куда более эффективными, хоть и не столь масштабными, оказались приобретения московского "Динамо": клуб вернул ряд бывших хоккеистов, а также заполучил Любоша Бартечко, Мартина Гавлата и Павла Дацюка. Команда показала высочайший класс, выиграв регулярку с отрывом в восемь очков, а затем и плей-офф.

В том сезоне в рядах "Динамо" выступал 19-летний Александр Овечкин. Уже осенью 2005 года он должен был уехать за океан, но пока что ему приходилось трудиться во всю, чтобы не затеряться на фоне звёздных партнёров по команде.

Так, только в плей-офф он набрал шесть очков и занял в рейтинге бомбардиров 13-е место. Тогда же Ови провел и один из лучших своих матчей на родной земле. Во втором матче полуфинальной серии москвичи сенсационно разгромили омский "Авангард" со счетом 11:0, а Овечкин записал на свой счёт "хет-трик Горди Хоу" - забросил шайбу, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке.

Так, в середине первого периода Овечкин отправил шайбу в ворота омичей, а вратаря Норма Маракла - на скамью запасных.

Затем он отметился результативной передачей на Павла Россу - эта комбинация стала одним из украшений матча.

А потом последовала драка. Овечкина ударами в спину пытался спровоцировать игрок "Авангарда" Олег Твардовский. Сначала Александр старался держать себя в руках, но затем не выдержал и ответил. Несмотря на то, что Твардовский на тот момент был на десять лет старше оппонента и явно опытнее его, Овечкин уверенно победил по очкам, после чего торжествующе прокатился по арене, демонстрируя болельщикам эмблему "Динамо".

Оба игрока получили удаление до конца матча, а уже на следующей день Овечкин с удовольствием комментировал произошедшее: "Олег мог нанести мне серьёзную травму, ударив меня в спину в тот момент, когда я уже расслабился. Захотелось отомстить. Думаю, удалось. Ничего страшного не произошло - обычный игровой эпизод. Не думаю, что этот инцидент как-то повлияет на наши отношения. После игры мне не удалось поговорить с Твардовским, но, думаю, при следующей встрече мы пожмём друг другу руки и пожелаем удачи".

Этот матч (11:0 - это более чем убедительно), как и весь сезон, стал чистой и безоговорочной победой как московского "Динамо" в целом, так и Александра Овечкина в частности.

Одержав победу в чемпионате России, Овечкин отправился за границу, в Вашингтон, где добился невероятного успеха, став тем, кем мы его знаем сейчас.