Сб, 11.07.2020
Фургалу было направлено предложение [сложить полномочия по собственному желанию], от которого отказываться нельзя. А он этого не понял. Собеседник Би-би-си в администрации президента
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Почему госизмена стала ходовой статьей для преследования представителей СМИ в России?

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске: 

  • В США продолжает политизироваться эпидемия. Трамп требует, чтобы школы и университеты не продлевали онлайн-обучение осенью.
  • "Воздушная" тревога: ученые обратились к ВОЗ.
  • Почему госизмена стала ходовой статьей для преследования представителей СМИ в России.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 11.07.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

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