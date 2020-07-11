TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- В США продолжает политизироваться эпидемия. Трамп требует, чтобы школы и университеты не продлевали онлайн-обучение осенью.
- "Воздушная" тревога: ученые обратились к ВОЗ.
- Почему госизмена стала ходовой статьей для преследования представителей СМИ в России.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ИТОГИ | 11.07.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.
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