Прилетели из страны "красного" списка? Сидите в самоизоляции! Полиция проверит

Лица, приехавшие из стран с заболеваемостью более 16 случаев на 100 000 населения в течение 14 дней, заполняют анкету с обязательством самоизолироваться.

Государственная пограничная охрана передает данные полиции, которая контролирует этих людей, в основном по телефону, но проводятся и очные проверки.

Самоизоляцию должны соблюдать и те, кто едет из "красных" стран транзитом через безопасные страны.

По состоянию на 13 июля в "красный список" входят:

Швеция,

Люксембург,

Португалия,

Сан-Марино,

Болгария,

Румыния.

Приедите подчеркнула, что вирус не побежден, поэтому нужно серьезно относиться к ограничениям.

Если в распоряжении людей есть информация о возможных нарушениях, об этом необходимо сообщать по телефону 110.

Советник министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Беата Йоните сообщила, что приезжие из "красных" и "желтых" стран заполняют анкету в портах и аэропортах, а жители третьих стран - на сухопутной границе, а затем полиция проверяет соблюдение самоизоляции.

Она признала, что в этом порядке есть "прорехи", потому что нельзя проконтролировать, насколько честен был человек, указывая страны, в которых он побывал, если в ходе поездки на автомобиле он пересек несколько стран.