Вт, 21.07.2020
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За прошедшие сутки в Латвии зарегистрирован один новый случай Covid-19

ФОТО: Pexels

За прошедшие сутки сделаны 1385 тестов на Covid-19, выявлен один новый случай, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 183 610 тестов на Covid-19, заболели 1193 человека, 31 умер. Выздоровели 1045 человек.

В течение последних суток не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров выписаны 188 пациентов.

На неделе с 6 июля в Латвии было зарегистрировано 47 случаев Covid-19, а на неделе с 13 июля - 18 случаев.

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