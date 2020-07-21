За прошедшие сутки в Латвии зарегистрирован один новый случай Covid-19

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 183 610 тестов на Covid-19, заболели 1193 человека, 31 умер. Выздоровели 1045 человек.

В течение последних суток не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров выписаны 188 пациентов.

На неделе с 6 июля в Латвии было зарегистрировано 47 случаев Covid-19, а на неделе с 13 июля - 18 случаев.