Минфин: предлагаемое изменение кадастровой стоимости не отразится в расчете налога в будущем году

В Минфине напомнили, что правительство в декабре 2019 года поручило министерствам юстиции и финансов подготовить предложение о том, чтобы новая кадастровая стоимость и изменения в расчете налога вступили в силу с 1 января 2022 года.

Минфин начнет разработку новой политики налога на недвижимость только после того, как Минюст выполнит свою задачу - подготовит новую систему кадастровой стоимости.

Как сообщалось, во вторник Минюст созвал межведомственное совещание по подготовленным законопроектам, которые предусматривают отменить налог на недвижимость на основное жилье, введя необлагаемый минимум стоимости 100 тыс. евро.