В эксплуатацию сданы здания уже десяти магазинов Lidl

В то же время дату открытия магазинов представители торговца по-прежнему не называют.

Как рассказала руководитель департамента корпоративной коммуникации Lidl Latvija Дана Хасана, строительные работы ведутся по плану и пандемия Covid-19 на них не повлияла, что подтверждает сдача в эксплуатацию логистического центра.

В то же время Хасана отметила, что пандемия Covid-19 повлияла на организацию труда торговца - во время объявленного правительством режима чрезвычайной ситуации работники рижского офиса Lidl Latvija выполняли обязанности удаленно, из дома.

"Мы были готовы к нестандартным решением. Была введена политика связи в онлай-режиме", - сказала она, добавив, что в удаленном режиме продолжается и отбор новых сотрудников.

"Проводим интервью и принимаем на работу новых коллег. Интерес к работе на предприятии большой и это, конечно, радует", - сказала Хасана.

Напомним, в начале этой недели Lidl Latvija и строительная фирма Merks официально сообщили о завершении строительных работ в логистическом центре Lidl в Дрейлини и сдаче объекта в эксплуатацию.

Только что построенный логистический центр площадью в 51 тысячу квадратных метров на ул. Дзелзавас, 131 обеспечит работу магазинов Lidl в Латвии и Эстонии. В нем будет находится также главное бюро компании.

Как информирует компания, торжественное открытие логистического центра предусмотрено позже. В данный момент, вместе со сдачей здания в эксплуатацию, начнется благоустройство помещений для обеспечения дальнейшей деятельности.

В строительство логистического центра Lidl вложено более 55 миллионов евро, что является наиболее масштабной инвестицией сети магазинов Lidl в Латвии.

Планируется, что логистический центр Lidl Latvija создаст более 150 новых и хорошо оплачиваемых рабочих мест в Латвии.

Lidl представлен в 32 странах и в данный момент работает в 29 странах, обладая 10 800 магазинами и 160 логистическими центрами, предоставляя работу 287 000 сотрудников.

Lidl Latvija зарегистрирована в феврале 2018 года. В данный момент предприятие фокусируется на строительстве логистического центра в Риге и развитии сети магазинов в Латвии.