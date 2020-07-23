В лесу под Даугавпилсом найдено тело пропавшего мужчины с огнестрельным ранением в голову

В конце прошлой недели, 18 июля, в полицию поступило заявление о пропаже мужчины, который ушел из дома и не вернулся. В ходе розыскных мероприятий 20 июля в лесном массиве был обнаружен труп мужчины 1977 года рождения со следами насильственной смерти.

Эксперты констатировали у него различные телесные повреждения, а также огнестрельное ранение в голову, которое, по всей видимости, и стало причиной смерти.

Полиция начала уголовный процесс, в тот же день был задержан подозреваемый 1959 года рождения - ранее он не попадал в поле зрения представителей правопорядка.

По информации полиции, во время совместного распития алкоголя между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие.

В настоящее время полиция продолжает расследование.