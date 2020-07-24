Фото ⟩ Хит лета: прически с заколкой-крабиком из 90-х

В начале года первыми собирать волосы с помощью заколок с зубьями начали Белла Хадид и Кендалл Дженнер, а сейчас этот тренд подхватили многие блогеры и модели.

И это совсем не удивляет, ведь такая легкая прическа подходит на каждый день и совершенно не требует ни времени, ни средств для укладки.