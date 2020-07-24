Фото ⟩ Хит лета: прически с заколкой-крабиком из 90-х

Еще в 90-е их носила каждая вторая модница. Кто-то, возможно, помнит массивные заколки-крабики. Так вот в этом сезоне они возвращаются, пишет PeopleTalk.
В начале года первыми собирать волосы с помощью заколок с зубьями начали Белла Хадид и Кендалл Дженнер, а сейчас этот тренд подхватили многие блогеры и модели.
И это совсем не удивляет, ведь такая легкая прическа подходит на каждый день и совершенно не требует ни времени, ни средств для укладки.
Смотрите и вдохновляйтесь!
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