Пт, 24.07.2020
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Фото ⟩ Хит лета: прически с заколкой-крабиком из 90-х

ФОТО: скриншот instagram.com/brit_harvey

Еще в 90-е их носила каждая вторая модница. Кто-то, возможно, помнит массивные заколки-крабики. Так вот в этом сезоне они возвращаются, пишет PeopleTalk.

В начале года первыми собирать волосы с помощью заколок с зубьями начали Белла Хадид и Кендалл Дженнер, а сейчас этот тренд подхватили многие блогеры и модели.

И это совсем не удивляет, ведь такая легкая прическа подходит на каждый день и совершенно не требует ни времени, ни средств для укладки.

Смотрите и вдохновляйтесь!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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