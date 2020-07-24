Координировали прямо из тюрьмы: сотрудники СГД накрыли контрабанду наркотиков

Сотрудники налогово-таможенной полиции СГД, проверяя имеющуюся в их распоряжении информацию, констатировали деятельность группы лиц, которые, возможно, занимались контрабандой и реализацией прекурсоров наркотических и психотропных веществ.

Деятельность преступной группировки координировалась двумя заключенными, которые в настоящее время отбывают наказание за преступления аналогичного характера.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники налогово-таможенной полиции СГД провели несколько обысков в местах жительства и месте лишения свободы в Риге, Елгаве, Саулкрасты и Даугавпилсе.

Во время обысков было обнаружено и изъято несколько граммов наркотического вещества, возможно, содержащего карфентанил, 60 таблеток "Клоназепама", шприцы, весы, 1950 евро наличными, а также ноутбуки, мобильные телефоны и SIM-карты, которые будут проанализированы во время дальнейших следственных действий.

Все изъятые наркотические и психотропные вещества отправлены на экспертизу.

В рамках уголовного процесса задержаны три человека, к которым применены не связанные с заключением меры пресечения.

Никакой дополнительной информации в интересах следствия не предоставляется.

Из одного грамма карфентанила можно изготовить 1000 доз наркотика. Это вещество в 10 000 раз сильнее морфина.