Впервые с момента восстановления независимости. Сборная Эстонии по баскетболу обыграла Литву

Мужская сборная Эстонии по баскетболу очень усердно готовилась к домашнему международному турниру и смогла добиться исторического успеха в стартовом поединке против сильной сборной Литвы, которая в своей истории завоёвывала медали разных достоинств на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, передает "Актуальная камера".

В таллиннском Саку Суурхалль в присутствии почти полутора тысяч зрителей на трибунах хозяева добыли победу в овертайме со счётом 92:85.

"На подборах они обыграли нас там, хотя мы и повыше, и почти во всех позициях посильнее, но желание и энергия сделали своё", - сказал главный тренер сборной Литвы Дарюс Масколюнас.