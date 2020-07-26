Вс, 26.07.2020
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Впервые с момента восстановления независимости. Сборная Эстонии по баскетболу обыграла Литву

Сборная Литвы по баскетболу.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Мужская сборная Эстонии в год 100-летия эстонского баскетбола одержала яркую победу над сборной Литвы в стартовом поединке домашнего международного турнира. Это была первая победа Эстонии над Литвой с момента восстановления независимости, передает Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

Мужская сборная Эстонии по баскетболу очень усердно готовилась к домашнему международному турниру и смогла добиться исторического успеха в стартовом поединке против сильной сборной Литвы, которая в своей истории завоёвывала медали разных достоинств на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, передает "Актуальная камера".

В таллиннском Саку Суурхалль в присутствии почти полутора тысяч зрителей на трибунах хозяева добыли победу в овертайме со счётом 92:85.

"На подборах они обыграли нас там, хотя мы и повыше, и почти во всех позициях посильнее, но желание и энергия сделали своё", - сказал главный тренер сборной Литвы Дарюс Масколюнас.

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