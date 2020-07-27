"Не нужно делать поспешные выводы": гастарбайтеров отменять пока не хотят

Витенбергс заявил, что после выявления на прошлой неделе зараженных Covid-19 гастарбайтеров из Узбекистана не нужно делать поспешные выводы о системе выдачи разрешений на работу в Латвии.

По мнению министра, в распоряжении LIAA есть достаточный "фильтр" для привлечения высококвалифицированной рабочей силы, кроме того, и работодатели заботятся о том, чтобы иностранные работники соблюдали меры эпидемиологической безопасности. В то же время министр добавил, что важно следить за тенденциями заболеваемости Covid-19.

Рожкалнс добавил, что квалифицированные специалисты привлекаются в Латвию в тех сферах, где найти местных работников сложно.

В то же время министр и директор LIAA предлагают рассмотреть ситуацию с сезонными рабочими. За их привлечение также ответственно LIAA, но, с точки зрения Рожкалнса, ответственность следует передать Министерству земледелия.

Витенбергс заявил, что ситуацию с сезонными рабочими нужно обсуждать на политическом уровне, так как они составляют значительную часть приезжих работников. "Нужно политическое решение - передать вопрос о сезонных работниках Министерству земледелия или запретить их ввоз", - сказал министр.

Как сообщалось, LIAA после отмены чрезвычайной ситуации 10 июня и до сегодняшнего дня выдало разрешения на работу в Латвии 672 иностранцам, в основном из России, Украины и Беларуси, сообщил Рожкалнс.

LIAA утвердило 117 просьб предприятий о ввозе рабочей силы в Латвию из третьих стран. Латвийские предприятия привлекают работников из России, Беларуси, Узбекистана, Румынии, Испании, Чехии, Великобритании, Швеции и др.