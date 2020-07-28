Видео ⟩ 17-летний парень творит чудеса на скейтборде. Он катается на двух скейтах сразу и в 14 лет выиграл ЧМ

17-летний Исаму Ямамото - скейтбордист из Японии. Он громко заявил о себе уже в 14 лет, когда занял первое место на чемпионате мира в классе фристайл. Парень стал первым, кто во время выступления на ЧМ катался сразу на двух скейтбордах, пишет "Медуза".
Год спустя он вновь повторил свое достижение, став чемпионом.
Планировалось, что Ямамото станет одной из главных звёзд Олимпиады 2020 года в Токио, в программу которой впервые был включён скейтборд. Впрочем, фристайл в список дисциплин так и не попал.
Однако Ямамото продолжает тренироваться и удивлять поклонников - в частности, на одном из роликов он катается на двух скейтах как на роликах, при этом подпрыгивает и быстро крутится на месте.
Ролики с его участием весьма похожи на симулятор скейтбора с Тони Хоуком, однако это не игра.
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