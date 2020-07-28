Видео ⟩ 17-летний парень творит чудеса на скейтборде. Он катается на двух скейтах сразу и в 14 лет выиграл ЧМ

Год спустя он вновь повторил свое достижение, став чемпионом.

Планировалось, что Ямамото станет одной из главных звёзд Олимпиады 2020 года в Токио, в программу которой впервые был включён скейтборд. Впрочем, фристайл в список дисциплин так и не попал.

Однако Ямамото продолжает тренироваться и удивлять поклонников - в частности, на одном из роликов он катается на двух скейтах как на роликах, при этом подпрыгивает и быстро крутится на месте.

Ролики с его участием весьма похожи на симулятор скейтбора с Тони Хоуком, однако это не игра.