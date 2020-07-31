ВВП Латвии во втором квартале рухнул на 9,8%

Во втором квартале текущего года внутренний валовой продукт Латвии (ВВП) по сезонно и календарно не выровненным данным быстрой оценки уменьшился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Спад в производящих отраслях составил 3,8%, в отраслях услуг - 11%, в том числе в розничной торговле - 1,1%.
По сезонно и календарно скорректированным данным спад экономики во втором квартале составил 9,6%.
Во втором квартале по сравнению с первым спад по сезонно и календарно скоррективнованным ценам составил 9,6%.
Во втором квартале 2020 ВВП Латвии в сравнительных ценах составлял 6,211 млрд евро, в первом квартале - 6,715 млрд евро.
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