Пт, 31.07.2020
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ВВП Латвии во втором квартале рухнул на 9,8%

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во втором квартале текущего года внутренний валовой продукт Латвии (ВВП) по сезонно и календарно не выровненным данным быстрой оценки уменьшился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Спад в производящих отраслях составил 3,8%, в отраслях услуг - 11%, в том числе в розничной торговле  - 1,1%.

По сезонно и календарно скорректированным данным спад экономики во втором квартале составил 9,6%.

Во втором квартале по сравнению с первым спад по сезонно и календарно скоррективнованным ценам составил 9,6%.

Во втором квартале 2020 ВВП Латвии в сравнительных ценах составлял 6,211 млрд евро, в первом квартале - 6,715 млрд евро.

 

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