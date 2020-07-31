Подробности трагического ДТП у станции техосмотра CSDD, в результате которого погиб ребенок

Водитель Mercedes Benz, выезжая с помещения станции, набрал необоснованно большую скорость и зацепил стоявшую рядом машину.

После этого он выскочил на тротуар, на котором находились люди. Погиб 11-летний мальчик.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс, рассказала передаче представитель CSDD Иева Берзиня. Она также добавила, что в данный момент ситуацию комментировать невозможно, можно лишь посочувствовать родителям.

Берзиня рассказала, что ДТП произошло за пределами территории станции техосмотра CSDD, "с очень небольшими скоростями и ограниченным движением транспорта". "Очень неудачное совпадение и очень трагический случай".

Напомним, в пятницу в Риге у здания технического осмотра Дирекции безопасности дорожного движения (SCDD) на улице Антенас был сбит ребенок.

Полиция вызов на улицу Антенас получила в 13:23. Согласно предварительно информации, автомобиль Mercedes Benz сбил несовершеннолетнего мальчика, который от полученных травм скончался.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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