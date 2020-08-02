Начат сбор подписей за ограничение представительских расходов высокопоставленных должностных лиц

В качестве представителя инициативы указан Янис Луданс. Он заявляет, что следует прекратить растрату денег налогоплательщиков на оплату представительских расходов высших должностных лиц без обоснования и в качестве постоянной доплаты к ежемесячному окладу.

В заявке на инициативу подчеркивается, что даже во время пандемии Covid-19, когда высокопоставленные государственные чиновники работают из дома, для них сохранены представительские расходы в размере 1000 евро в месяц.

"Эту систему необходимо изменить в целом. Нужно установить лимит этих расходов в соответствии с уровнем должностных лиц, и представительские расходы должны оплачиваться постфактум, после предъявления чеков, квитанций и т.д. Это не должно быть постоянным платежом", - убежден Луданс.

По его словам, это сэкономит бюджетные деньги, а также поспособствует солидарности, справедливости и общественному доверию.