Футбол с Владимиром Ивановым: На поле в Валмиере - хулиганы и нигерийский снайпер, в Лиепае - десяточка от "Риги"

Очередной, 12-й тур чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги запомнится десятой подряд победой "Риги", на этот раз в гостях взявшей верх над "Лиепаей" - 4:1, из-за чего курземцы (не верю своим глазам!) опускаются на предпоследнее, девятое место в турнирной таблице. А еще дублем в исполнении Арокодаре, "Валмиера" которого в нервном и богатом на удаления матче у себя дома разгромила "Вентспилс" - 3:0. Ну и сразу три ничьи превратили этот тур в самый миролюбивый в нынешнем сезоне.
Хотя, по правде говоря, ни о каком миролюбивом характере прошедших поединков речи не шло. Ведь в двух из трех матчей, которые закончились вничью, все решалось на самых последних минутах. Например, гол Эмилса Бирки уже в добавленное арбитром время помог неуступчивой "Метте" на выезде не проиграть "Елгаве" - 2:2.
🔥 Arī šoreiz duelis starp allaž principiālajiem pretiniekiem @fkjelgava un @FSMETTA nelika vilties. Rīdzinieki vien mača pēdējās sekundēs izrāva neizšķirtu, spēlei noslēdzoties 2:2!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 3, 2020
⚽️ Krollis 16'
⚽️ Zakharkiv 32'
⚽️ Krušatins 78'
⚽️ Birka 90+1'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/DoOC86DjCG
Только на 89-й минуте РФШ ушла от поражения в Слоке, где матч со "Спартаком" также не выявил победителя. В данном случае для вице-чемпиона спасителем выступил вернувшийся в команду защитник Виталий Ягодинский - 1:1.
🔥 Jūrmalā nebija garlaicīgi! Noskaties spēles @fkspartaks pret @RFSDaily vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 3, 2020
⚽ Smith 11' (Spa)
⚽ Jagodinskis 89' (RFS) #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/U6Snm3qCs8
С таким же счетом 1:1 завершилась игра в Даугавпилсе, где хозяева поля, за 90 игровых минут растранжирив уйму моментов, так и не смогли сломить заматеревший "Тукумс" - 1:1. Так что одна из загадок "Вирслиги" - когда же и в каком матче дебютант высшей лиги одержит свою первую, а значит и историческую победу, остается актуальной. Кстати, матчи в Слоке и Даугавпилсе стоят особняком по еще одной причине - вратарской.
🔥 @FKTUKUMS bija tuvu savai pirmajai uzvarai @FutbolaVirsliga , taču @BFC_Daugavpils pamanījās šos svētkus sabojāt. Aizraujošā spēle noslēdzās 1:1. Lūk vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 3, 2020
⚽️ Samuel 47'
⚽️ Regža 78'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/jMa9pl4xzL
Грубейшие ошибки голкипера рижан Данило Кучера и стража ворот "Тукумса" Ивана Батурина оказались для их команд роковыми и наверняка запомнятся надолго.
Первые три матча 12-го тура, который на этот раз компактно уместился в один день, не смогли определить сильнейшего и, казалось, традиция будет продолжена. Но такому смелому прогнозу не суждено было сбыться. На самом деле шансов на то было мало, тем более, что в следующем матче "Валмиера" принимала находящийся в кризисе "Вентспилс".
Уже события первого тайма показали, что на поле хулиганы, это во-первых, а во-вторых - добром все тут не кончится.
Принципиальность главного арбитра матча Александра Голубева и, как следствие - сразу три красные карточки на 38-й минуте (одна из них досталась португальскому легионеру "Валмиеры" Жорже Тейшейре, который на 33-й минуте и открыл счет в этом матче, две другие гостям - несдержанному Ингару Стуглису и новоиспеченному капитану Гуге Палавандишвили), заметно повлившие на характер поединка во втором тайме, на который команды выходили при счете 1:0. Ну а во втором тайме за дело взялся лучший снайпер хозяев поля Арокодаре. Молодой нигериец отлично воспользовался чиленным преимуществом, с интервалом в шесть минут окончательно сняв все вопросы о победителе. "Контрольный выстрел" был произведен на 63-й минуте с пенальти - 3:0.
Svarīgu uzvaru šovakar izcīnījusi @valmierafc komanda, kas savā laukumā guva trīs vārtus pret @fkventspils_. Noskaties vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 3, 2020
⚽ Teixeira 33'
⚽⚽ Arokodare 57', 63' (11 m) #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/HajtBcTQUG
Благодаря этому дублю Арокодаре опережает Неманью Белаковича и с девятью голами выходит на первое место в списке бомбардиров (в отчетном туре сербский капитан "Спартака" из-за травмы в матче с РФШ на поле не вышел). "Валмиера" набирает 18 очков и догоняет идущий на третьем месте "Спартак". "Вентспилс" же пусть и остается на пятой позиции с 15 очками, но игра команды откровенно разочаровывает.
Кризис? Это еще мягко сказано - команда Виорела Фрунзы в таком состоянии и с такой дисциплиной, а точнее с ее отсутствием, не может и думать даже о призовой тройке.
Когда это было, чтобы к середине чемпионата, ну почти к середине, поражений у "желто-синих" было больше, нежели побед (четыре победы и пять поражений). И если и дальше так продолжится, не сегодня так завтра вполне актуальным станет вопрос - а что там с зоной переигровки (на самом деле это дело всего лишь четырех очков)? А это, сами понимаете, девятое место, на котором сейчас находится, вы только не удивляйтесь, "Лиепая".
Чемпион Латвии 2015 года и серебряный призер 2017-го благополучно продолжает опускаться на самое дно. Да, как говорится, еще не вечер, но в "Лиепае", такое ощущение, этого по-прежнему не понимают.
В заключительном матче тура у "Лиепаи" не было никаких шансов с "Ригой" даже на ничью. Гости катком проехались по лиепайчанам. Да и вообще, это была встреча коллективов из разных весовых категорий. Максимум, на что оказались способны курземцы, так это расстроить вратаря рижан Роберта Озолса на 27-й минуте, когда красивым ударом в самую "девятку" отметился Эмека Фрайдэй. И это все. Более-менее призрачную интригу подопечные Дмитрия Молоша сохраняли где-то до 51-й минуты, пока чех Якуб Хора с помощью рикошета не сделал счет 3:1. Точку в матче красивым ударом из-за пределов штрафной поставил Владислав Федоров - 4:1 (справедливости ради отмечу, что к этому времени "Лиепая" осталась в меньшистве после удаления Кристерса Чударса).
🔥 @RigaFC_Official demonstrē fantastisku formu. Kārtējā uzvara. Noskaties vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 3, 2020
⚽️ Stuglis 8'
⚽️ Friday 22' (Lie)
⚽️ Panič 41'
⚽️ Hora 51'
⚽️ Fjodorovs 84' #Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/upquYJ3kSD
Десятая победа подряд команды Олега Кононова, которая, кажется, уже приучила всех, что меньше четырех мячей она не забивает (в прошлом туре "четверка" была отгружена в ворота "Спартака"), увы, делает борьбу за титул в этом сезоне еще более прогнозируемой. В это не хочется верить, но если во втором круге "Рига" повторно сможет одолеть захромавшую РФШ, боюсь, что в третьем круге вопрос о чемпионстве можно смело закрывать (после 12 матчей у "Риги" - 33 очка, у РФШ - 28, далее с большим отставанием идут "Спартак" и "Валмиера" - по 18).
На самом деле уже давно наблюдаешь за игрой действующего чемпиона страны с точки зрения предстоящих еврокубков. На это же самое, уверен, делает ставку и руководство клуба "Рига", где также понимают - если и дальше команда продолжит играть без срывов, то титул чемпиона Латвии и третий год подряд никуда не денется.
То есть в следующем круге столичная команда досрочно сможет принимать заслуженные поздравления. Тем более, что РФШ начинает незапланированно терять очки (в последних пяти матчах из 15 возможных команда лучшего тренера июня Виктора Мороза набрала лишь семь). А вот Лига чемпионов или Лига Европы - это другой разговор. Для безоговорочного лидера "Вирслиги" это другие ставки, претензии и амбиции. Эх "Рига", не подведи только...
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