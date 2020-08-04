Футбол с Владимиром Ивановым: На поле в Валмиере - хулиганы и нигерийский снайпер, в Лиепае - десяточка от "Риги"

Svarīgu uzvaru šovakar izcīnījusi @valmierafc komanda, kas savā laukumā guva trīs vārtus pret @fkventspils_. Noskaties vārtu guvumu video!



⚽ Teixeira 33'

⚽⚽ Arokodare 57', 63' (11 m) #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/HajtBcTQUG — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 3, 2020

Благодаря этому дублю Арокодаре опережает Неманью Белаковича и с девятью голами выходит на первое место в списке бомбардиров (в отчетном туре сербский капитан "Спартака" из-за травмы в матче с РФШ на поле не вышел). "Валмиера" набирает 18 очков и догоняет идущий на третьем месте "Спартак". "Вентспилс" же пусть и остается на пятой позиции с 15 очками, но игра команды откровенно разочаровывает.

Кризис? Это еще мягко сказано - команда Виорела Фрунзы в таком состоянии и с такой дисциплиной, а точнее с ее отсутствием, не может и думать даже о призовой тройке.

Когда это было, чтобы к середине чемпионата, ну почти к середине, поражений у "желто-синих" было больше, нежели побед (четыре победы и пять поражений). И если и дальше так продолжится, не сегодня так завтра вполне актуальным станет вопрос - а что там с зоной переигровки (на самом деле это дело всего лишь четырех очков)? А это, сами понимаете, девятое место, на котором сейчас находится, вы только не удивляйтесь, "Лиепая".

Чемпион Латвии 2015 года и серебряный призер 2017-го благополучно продолжает опускаться на самое дно. Да, как говорится, еще не вечер, но в "Лиепае", такое ощущение, этого по-прежнему не понимают.

В заключительном матче тура у "Лиепаи" не было никаких шансов с "Ригой" даже на ничью. Гости катком проехались по лиепайчанам. Да и вообще, это была встреча коллективов из разных весовых категорий. Максимум, на что оказались способны курземцы, так это расстроить вратаря рижан Роберта Озолса на 27-й минуте, когда красивым ударом в самую "девятку" отметился Эмека Фрайдэй. И это все. Более-менее призрачную интригу подопечные Дмитрия Молоша сохраняли где-то до 51-й минуты, пока чех Якуб Хора с помощью рикошета не сделал счет 3:1. Точку в матче красивым ударом из-за пределов штрафной поставил Владислав Федоров - 4:1 (справедливости ради отмечу, что к этому времени "Лиепая" осталась в меньшистве после удаления Кристерса Чударса).

Десятая победа подряд команды Олега Кононова, которая, кажется, уже приучила всех, что меньше четырех мячей она не забивает (в прошлом туре "четверка" была отгружена в ворота "Спартака"), увы, делает борьбу за титул в этом сезоне еще более прогнозируемой. В это не хочется верить, но если во втором круге "Рига" повторно сможет одолеть захромавшую РФШ, боюсь, что в третьем круге вопрос о чемпионстве можно смело закрывать (после 12 матчей у "Риги" - 33 очка, у РФШ - 28, далее с большим отставанием идут "Спартак" и "Валмиера" - по 18).

На самом деле уже давно наблюдаешь за игрой действующего чемпиона страны с точки зрения предстоящих еврокубков. На это же самое, уверен, делает ставку и руководство клуба "Рига", где также понимают - если и дальше команда продолжит играть без срывов, то титул чемпиона Латвии и третий год подряд никуда не денется.

То есть в следующем круге столичная команда досрочно сможет принимать заслуженные поздравления. Тем более, что РФШ начинает незапланированно терять очки (в последних пяти матчах из 15 возможных команда лучшего тренера июня Виктора Мороза набрала лишь семь). А вот Лига чемпионов или Лига Европы - это другой разговор. Для безоговорочного лидера "Вирслиги" это другие ставки, претензии и амбиции. Эх "Рига", не подведи только...