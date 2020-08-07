Популярна актриса Кристина Асмус призналась в обмане, который она совершила в детстве. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.
"Когда мне было 12 лет, я ездила в лагерь. И там был конкурс на лучший рисунок. Нарисовать нужно было себя. Я не умела и не умею рисовать от слова "совсем"", начала свой рассказ звезда.
Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо Кристина. Она согласилась на предложение.
"Получилось реально круто. И я победила в этом конкурсе. Но так и не призналась, что авторство не мое... Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор..." - резюмировала Асмус.
Напомним, российский режиссер Алексей Учитель рассказал представителям СМИ, что работает над новой картиной "Китобой". В одной из пикантных сцен там можно будет увидеть и Кристину Асмус.
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