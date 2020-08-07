Видео ⟩ "Как в страшном сне": в Бейруте шла свадебная съемка, когда прогремел взрыв...

"Мы заметили сильный дым в небе, и его цвет стал меняться. Мы поняли, что что-то горит, но не думали, что это мог быть взрыв. Прошли секунды с момента, как мы услышали взрыв, прежде чем нас ударило волной.

Красивое место, в котором мы были, превратилось в город-призрак. Кругом была пыль, разбитые стекла, люди кричали, истекали кровью. Все было как в страшном сне",

- вспоминает Себлани.

Ее муж говорит, что во время взрыва услышал самый страшный звук в своей жизни. Ударной волной его отбросило на три метра, но затем он подбежал к жене и увел ее в ресторан, который посчитал безопасным местом.

"В тот момент, когда я услышала взрыв, вся моя жизнь пролетела перед моими глазами.

Я подумала, что за несколько секунд потеряю все, чего я ждала. Потеряю свою жизнь, своего мужа, наши мечты, все наши планы после свадьбы",

- признается Исраа.

По словам девушки, этот страшный день она будет вспоминать регулярно и расскажет о нем своим будущим детям.

Снимавший эту свадьбу фотограф Махмуд Накиб рассказал в беседе с CNN, что первый взрыв произошел прямо во время фотосессии, но он никого не напугал и съемку продолжили.

"Всего за одну секунду небо почернело, и мы услышали второй взрыв", - сказал он. Ударная волна почти сбила Махмуда с ног, а камера продолжала вращаться, еще несколько секунд документируя происходящее.

Напомним трагедия в Бейруте произошла 4 августа, когда в порту взорвалось более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры.

В результате погибли 137 человек, пострадавшими считаются свыше пяти тысяч, а еще десятки человек числятся пропавшими без вести. Сотни местных жителей остались без жилья, так как взрыв разрушил их дома.