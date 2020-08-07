Часть денег вернул, другую - потерял и проиграл. Сотрудник Вентспилсской компании присвоил себе сотни тысяч евро

Она отметила, что в декабре прошлого года в Вентспилсском участке Курземского управления Госполиции было возбуждено уголовное дело о том, что в неком сотрудник логистики некого предприятия присвоил себе денежные средства в размере нескольких сотен тысяч евро.

Во время расследования выяснилось, что в обязанности мужчины в компании входило получение наличных от курьеров, получавших деньги от клиентов, которые оплачивали доставленные товары. Эти деньги сотруднику нужно было перечислять на счет предприятия, что сперва он добросовестно и делал до конца 2018 года, а после - около года хранил деньги при себе.

Мужчина по просьбе начальника вернул часть от этих денег (около 180 000 евро), которые хранил в коробке из-под обуви. В свою очередь, оставшиеся 20 000 евро, по его словам, были потеряны: конверт с частью денег пропал в тот момент, когда он отправился развлекаться в ночную Ригу, а еще часть средств он проиграл в игорных автоматах. Мужчина ранее не попадал в поле зрения полиции, и на время расследования к нему была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Суд установит размер наказания для мужчины. Ему может грозить лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества или без нее, с пробационным надзором до трех лет или без него.