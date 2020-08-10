"Он воспользовался моим отчаянием": Юриста Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании

Российского известного юриста Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании. Елена Радаева на своей странице в Facebook заявила, что Барщевский принудил ее к "мерзкому сексу" в квартире на улице Красная Пресня в Москве. Об этом пишет Lenta.ru.
Женщина утверждает, что инцидент произошел в 2011 году.
"Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Он садист и извращенец", - написала она.
Радаева указала, что Барщевский, в свою очередь, пользуясь своим служебным положением, поспособствовал возбуждению против нее уголовного дела.
В разговоре с журналистами Lenta.ru Михаил Барщевский ответил на обвинения.
Он объяснил, что ему жаль женщину, но ее обвинения беспочвенны. Он признал, что виделся с ней один раз. Тогда Радаевой была необходима консультация, но Барщевский указал, что он частными делами не занимается.
Журналисты со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщают, что женщина два года назад под другим именем подала заявление в прокуратуру, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Речь идет также о возможном психическом заболевании у Радаевой. В проверочном материале уголовного дела есть диагноз - шизофрения, бред навязчивых идей, добавил источник.
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