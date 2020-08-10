"Он воспользовался моим отчаянием": Юриста Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании

"Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Он садист и извращенец", - написала она.

Он объяснил, что ему жаль женщину, но ее обвинения беспочвенны. Он признал, что виделся с ней один раз. Тогда Радаевой была необходима консультация, но Барщевский указал, что он частными делами не занимается.

Журналисты со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщают, что женщина два года назад под другим именем подала заявление в прокуратуру, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Речь идет также о возможном психическом заболевании у Радаевой. В проверочном материале уголовного дела есть диагноз - шизофрения, бред навязчивых идей, добавил источник.