В толпу протестующих в Минске въехал автозак. Есть пострадавшие

Новость дополняется.

Как передает корреспондент "МБХ", автозак въехал в спины протестующих "намеренно".

"Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики", - передает корреспондент издания.

Фото NEXTA:

ФОТО: NEXTA/Telegram

Tut.by в своем Telegram-канале сообщает, что автозак сбил человека - тот упал, после чего к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего — у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей.

Толпа выкрикивает "Убийцы!".

"Медуза" сообщает, что пострадавший - мужчина около 30 лет. Отмечается, что вся его голова в крови.

Из-за оцепления три скорых не смогли проехать к пострадавшим после наезда автозака, передает корреспондент "МБХ медиа". В то же время бойцы ОМОН открыли стрельбу холостыми патронами.