Врачи рассказали, что жизни Михаила Ефремова ничего не угрожает

Врачи не выявили угрозы для жизни актера Михаила Ефремова, который 11 августа был доставлен в больницу с подозрением на инсульт, сообщает "Медуза".
"Угрозы для его жизни нет, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Из нейрореанимации он переведен в палату", - сообщает "Медуза".
Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал "Вечерней Москве" о состоянии актера, сообщает РИА "Новости". По словам адвоката, артист по-прежнему находится в больнице.
"Попасть к нему нельзя в связи с пандемией. Сегодня в 7–8 часов должен был быть консилиум. Врачи примут решение. Посмотрим, что скажут", - рассказал Пашаев.
Он отметил, что участие Ефремова в следующих заседаниях суда остается под вопросом.
Актера госпитализировали перед заседанием по делу о смертельном ДТП с его участием. Очередное рассмотрение дела перенесли на 12 августа.
Ранее РИА "Новости" писало, что Михаила Ефремова увезли в суд на четвертое по счету заседание по существу. Журналисты заметили, что актер, выходя на улицу, хромал и отставал от судебного пристава, который шел впереди него.
Контекст:
Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.
В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.
С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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