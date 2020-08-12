Врачи рассказали, что жизни Михаила Ефремова ничего не угрожает

"Угрозы для его жизни нет, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Из нейрореанимации он переведен в палату", - сообщает "Медуза".

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал "Вечерней Москве" о состоянии актера, сообщает РИА "Новости". По словам адвоката, артист по-прежнему находится в больнице.

"Попасть к нему нельзя в связи с пандемией. Сегодня в 7–8 часов должен был быть консилиум. Врачи примут решение. Посмотрим, что скажут", - рассказал Пашаев.

Он отметил, что участие Ефремова в следующих заседаниях суда остается под вопросом.

Актера госпитализировали перед заседанием по делу о смертельном ДТП с его участием. Очередное рассмотрение дела перенесли на 12 августа.

Ранее РИА "Новости" писало, что Михаила Ефремова увезли в суд на четвертое по счету заседание по существу. Журналисты заметили, что актер, выходя на улицу, хромал и отставал от судебного пристава, который шел впереди него.

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день. В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.