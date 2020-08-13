Видео ⟩ "Как-то странно я отделался": Киркоров признался, что переболел Covid-19

Король российской эстрады Филипп Киркоров во время премьеры клипа на трек "Rolex" заявил СМИ, что переболел коронавирусом.
"Я, как Киркоров, болею бессимптомно..." - заявил артист.
Он объяснил, что ему не страшно. В маске он сейчас не ходит, так как у него есть антитела. Никто из его близких и родных, в том числе дети, не болели этим вирусом.
"Никто больше не болел... Как-то странно я отделался, так что антител у меня много... Я - безопасен", - заверил Филипп Бедросович журналистов.
Напомним, недавно артист вернулся из Беларуси, где выступал на фестивале "Славянский базар".