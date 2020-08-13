Чт, 13.08.2020
Иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Российский блогер Юрий Дудь

Видео ⟩ "Как-то странно я отделался": Киркоров признался, что переболел Covid-19

Филипп Киркоров

ФОТО: instagram.com/fkirkorov

Король российской эстрады Филипп Киркоров во время премьеры клипа на трек "Rolex" заявил СМИ, что переболел коронавирусом. 

"Я, как Киркоров, болею бессимптомно..." - заявил артист.

Он объяснил, что ему не страшно. В маске он сейчас не ходит, так как у него есть антитела. Никто из его близких и родных, в том числе дети, не болели этим вирусом.

"Никто больше не болел... Как-то странно я отделался, так что антител у меня много... Я - безопасен", - заверил Филипп Бедросович журналистов. 

Напомним, недавно артист вернулся из Беларуси, где выступал на фестивале "Славянский базар".  

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