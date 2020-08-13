Чт, 13.08.2020
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18+ ⟩ Instagram-модель была жестоко избита в собственном доме

Популярная Instagram-модель Ясмин Цецилия рассказала в социальных сетях о насильственном нападении нетрезвого гостя, который не захотел покидать ее дом, и показала, чем для нее это обернулось.

Модель поделилась несколькими ужасающими снимками, на которых видны травмы лица. Как оказалось, на нее напали дома.

После полученных травм девушка провела в больнице два дня - у нее сломан нос, сотрясение мозга и отеки глаз от побоев.

Модель также показала, что ее белые стены в квартире теперь испачканы кровью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка, у которой более 400 000 подписчиков в Instagram, устроила вечеринку и была избита одним из гостей, который отказался уходить.

"После вечеринки я хотела, чтобы все разошлись по домам, но был один человек, который не хотел уходить и планировал остаться у меня. Он лежал на диване, поэтому я разбудила его и сказала, чтобы он ушел. Он был сбит с толку и вместо того, чтобы пойти домой, отправился в мою спальню и запер дверь.

Мне было страшно, потому что он все еще находился в моей квартире, поэтому я велела ему уйти.

Он открыл дверь и пошел в гостиную, я стала кричать, чтобы он ушел, но он вышел из себя и несколько раз ударил меня по лицу. Я сразу почувствовала, что у меня сломан нос, и ничего не могла сделать, чтобы защитить себя.

"Он продолжал меня бить, я упала на пол и просто лежала. Он продолжал меня пинать и наносить удары по всему телу", - написала Ясмин.

Девушке удалось подползти к лестничной клетке, чтобы попросить соседей вызвать полицию.

После чудовищного нападения она решила отдохнуть от социальных сетей.

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