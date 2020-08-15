Длинные очереди на въезде в Юрмалу: как избежать пробок у автоматов для пропусков?

Самоуправление призывает водителей не создавать очередь у автоматов для пропусков в Приедайне и приобретать пропуска на въезд в город электронно или в одном из четырех пропускных автоматов в городе.

За въезд в Юрмалу можно заплатить на портале visitjurmala.lv, а также с помощью приложений Mobilly или Citadele.

Кроме того, сбор можно заплатить в автоматах по приобретению пропусков в четырех местах в городе: у супермаркета Rimi в Лиелупе, у концертного зала Дзинтари, на стоянке в Майори и у железнодорожной станции Дубулты.

Плата за въезд в Юрмалу составляет два евро. Стоянка в Юрмале в местах, где разрешена парковка автотранспорта, бесплатна, за исключением частных оборудованных автостоянок.

За пропуск можно заплатить и в день въезда в город, необходимо только соблюдать, чтобы пропуск был обязательно куплен в тот день, когда транспортное средство въехало в Юрмалу до 23:59 или раньше.

С одним дневным пропуском в зону особого режима можно въехать неограниченное число раз в ту дату, на которую пропуск был приобретен. Важно помнить, что во время покупки пропуска необходимо точно указать номер транспортного средства.

Пропуск работает только для конкретного транспортного средства, номер которого указывается при покупке пропуска.

Данные самоуправления свидетельствует, что в жаркие выходные поток транспорта в Юрмалу увеличивается в 2-3 раза.

Штраф за несоблюдение пропускного режима составляет 50 евро.

Напомним, в ближайшие дни температура воздуха в Латвии поднимется до +24...+30 градусов.