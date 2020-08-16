Скандал в латвийском футболе: лучший снайпер Высшей лиги отказался играть за "Валмиеру"

В воскресенье в 18 часов "Валмиера" на своём поле принимает "Лиепаю", но менее чем за час до начала игры клуб сообщил, что нигерийский форвард в матче участие не примет.

Как утверждает "Валмиера", Толу отказался участвовать в субботней тренировке и воскресном матче. По информации клуба, его на такой шаг побудил агент Бунуа Чайка из компании Matching Sport.

"Толу с агентом таким образом пытаются добиться скорейшего перехода в бельгийский клуб "Андерлехт". "Валмиера" уже проинформировала "Андерлехт", что переход Толу в Бельгию - не в наших интересах. У Толу в силе долгосрочный договор с клубом, и вопреки интересу более чем десятка клубов Европы, "Валмиера" не поддастся никаким действиям и давлению игрока или его агента", - говорится в заявлении клуба.

Клуб выразил тревогу в связи с занятой Толу позицией и применит все санкции. О действиях футболиста и его агента проинформирована и Международная футбольная ассоциация.

"Так или иначе, "Валмиера" надеется, что Толу быстро поймёт допущенные ошибки и продолжит тренироваться с нашей командой", - сказано в заявлении.

19-летний игрок из Нигерии в этом сезоне отметился уже 14 голами. В июле он забил пять голов и отдал две результативные передачи.