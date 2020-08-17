Пн, 17.08.2020
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Президенты стран Балтии и Польши выступают за повторные выборы в Беларуси

Эгил Левитс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши выступают за повторные и свободные выборы в Беларуси, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

В понедельник президент Латвии Эгил Левитс участвовал в видеоконференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить общую позицию четырех стран по ситуации в Беларуси.

Как сообщили в канцелярии президента, главы государств выразили четкую и единую позицию Латвии, Эстонии, Литвы и Польши о необходимости проведения повторных президентских выборов в Беларуси, которые будут соответствовать основным принципам демократических выборов и контролироваться международными наблюдателями.

Президенты также указали, что следует как можно скорее созвать заседание Евросовета для принятия решения о санкциях против тех белорусских чиновников, которые принимали участие в искажении результатов выборов и репрессиях против представителей общественности.

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