Президенты стран Балтии и Польши выступают за повторные выборы в Беларуси

В понедельник президент Латвии Эгил Левитс участвовал в видеоконференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить общую позицию четырех стран по ситуации в Беларуси.

Как сообщили в канцелярии президента, главы государств выразили четкую и единую позицию Латвии, Эстонии, Литвы и Польши о необходимости проведения повторных президентских выборов в Беларуси, которые будут соответствовать основным принципам демократических выборов и контролироваться международными наблюдателями.

Президенты также указали, что следует как можно скорее созвать заседание Евросовета для принятия решения о санкциях против тех белорусских чиновников, которые принимали участие в искажении результатов выборов и репрессиях против представителей общественности.