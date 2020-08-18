Инфекционист: "Меня тревожит желание людей выезжать за пределы Латвии"

Он отметил, что не рад тому, что люди все чаще используют возможность выезжать за пределы страны. "Мне это кажется странным и в некотором смысле безответственным, потому что аргумент, что я молод и не заболею, неправильный. Нужно понимать, что такое поведение может привести к последствиям и повлиять на многие факторы, поэтому на этот вопрос нужно смотреть комплексно", - сказал эксперт.