Инфекционист: "Меня тревожит желание людей выезжать за пределы Латвии"

С точки зрения ограничения заболеваемости Covid-19 все более тревожным является желание людей выезжать за пределы Латвии, потому что "импорт" из-за рубежа - один из основных факторов распространения инфекции, сказал в передаче Rīta Panorāma на LTV главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.
Он отметил, что не рад тому, что люди все чаще используют возможность выезжать за пределы страны. "Мне это кажется странным и в некотором смысле безответственным, потому что аргумент, что я молод и не заболею, неправильный. Нужно понимать, что такое поведение может привести к последствиям и повлиять на многие факторы, поэтому на этот вопрос нужно смотреть комплексно", - сказал эксперт.
Оценивая ситуацию в Латвии в целом, Думпис отметил, что латвийцам удается уживаться с Covid-19 и большинство соблюдает все правила и ограничения.
"Последнее смягчение ограничительных мер было больше символическим, потому что в основном было увеличено количество людей, которые могут собираться в одном месте. Поэтому предполагаю, что в сентябре мы не будем вводить новые послабления, так как наша главная задача - начать учебный год, а открытие школ для нас станет большим испытанием", - сказал представитель Минздрава.
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