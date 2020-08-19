"Рига" в сухую проиграла "Маккаби" и вылетела из Лиги чемпионов

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу "Маккаби". Оба гола с пенальти забил Ник Блэкмен.

Первые 45 минут матча прошли без забитых голов, хотя у хозяев было несколько неплохих моментов, чтобы открыть счёт - дважды "Ригу" спасала конструкция ворот и ещё несколько раз вратарь Роберт Озолс.

"Рига" в первом тайме особо ничем не запомнилась кроме двух падений игроков латвийской команды в штрафной площади "Маккаби". К сожалению для нас, арбитр матча оба раза не усмотрел нарушения правил на футболистах "Риги".

После перерыва судья стал чуть внимательнее следить за игрой и после спорного нарушения правил Ритвара Ругина на игроке "Маккаби" назначил 11-метровый удар в ворота "Риги". Удар барбадосца Ника Блэкмена на 58-й минуте не оставил шансов для Озолса - 1:0.

Если до этого Озолс время от времени включался в игру, то во втором тайме работы у латвийского голкипера стало вразы больше. На 72-й минуте Дор Перец ещё раз проверил на прочность перекладину ворот "Риги".

Затем игра немного успокоилась и "Рига" даже в какой-то момент завладела мячом, но несмотря на это, до конца матча подопечные Олега Кононова так и не сумели забить. "Маккаби", в свою очередь, на 88-й минуте заработал право на очередной пенальти, который снова безупречно реализовал Блэкмен. 2:0 - победа израильской команды.

Таким образом, "Рига" попрощалась с Лигой чемпионов, но не с еврокубками. Чемпион Латвии продолжит выступления в Лиге Европы со второго отборочного раунда.