"Отслеживать их замыслы". Лукашенко поручил следить за войсками НАТО в Польше и Литве

Министерству иностранных дел он поручил довести до глав западных государств информацию о ситуации в стране.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их -не стесняться - об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - заявил президент Беларуси.

Государственному пограничному комитету Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы "в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков".

Министерству обороны поручено уделить внимание передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы.

"Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы… Особенно нас это не напрягает, но отдельные факты заставляют задуматься… Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске", - прокомментировал Лукашенко.

Напомним, идет вторая неделя после выборов президента Беларуси, на которых, согласно данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко. За этот короткий срок страна пережила массовые протесты, насилие силовиков, мирные марши и забастовки рабочих. Лукашенко всеми силами цепляется за власть и регулярно советуется с Владимиром Путиным. Оппозиция в свою очередь требует мирной передачи власти посредством новых выборов.

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