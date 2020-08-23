Зеленский: на месте Лукашенко я бы провел новые выборы

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews рассказал, что на месте президента Беларуси Александра Лукашенко он провел бы новые выбора президента, чтобы урегулировать кризис в стране.
"Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я - уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц - новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели - я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен.
Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю",
- заявил Зеленский во фрагменте интервью, показанном телеканалом.
Напомним, с 9 августа, после завершения выборов президента, в Беларуси проходят акции протеста, они сопровождались массовыми задержаниями, силовики применяли светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным ЦИК, Лукашенко победил, набрав более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская получила около 10%. В штабе Тихановской с объявленными комиссией результатами не согласны и указывают на многочисленные фальсификации.
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