Зеленский: на месте Лукашенко я бы провел новые выборы

"Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я - уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц - новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели - я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен.