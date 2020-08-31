Стакис хочет, чтобы в новой Рижской думе сформировался диалог между коалицией и оппозицией

В интервью Латвийскому радио Стакис сказал, что намерен создать по возможности более широкую коалицию, в которой будут представлены партии правительственной коалиции. Однако, с учетом политических событий последнего времени, он не может полностью исключить, что какая-то из правительственных партий не останется вне коалиции в думе, хотя пока на это ничто не указывает.

Как сообщалось, сегодня в Ратуше начнутся переговоры о создании коалиции в Рижской думе.

Первыми в 12 часов пройдут переговоры "Для развития/За!"/"Прогрессивных" с "Новым Единством", затем с представителями списка национального объединения "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай/ДННЛ" и Латвийского объединения регионов (ЛОР).

Ранее Стакис сказал агентству LЕТА, что в коалицию Рижской думы должны войти правительственные партии, которые прошли в Рижскую думу - "Для развития/За!"/"Прогрессивные", "Новое Единство", национальное объединение с ЛОР и Новая консервативная партия. Бывшие правящие партии Рижской думы - "Согласие" и "Честь служить Риге" - останутся в оппозиции.